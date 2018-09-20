القناة 14 تزعم: انفجار بالون أطلق من غزة قرب منزل بمستوطنة بالنقب





وبين الموقع ذاته، أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المستوطنين، مشيراً إلى أن طواقم المتفجرات الإسرائيلية، توجهت إلى المكان؛ لتفحص الأمر.





وكانت وحدة الزواري، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم العودة لإطلاق البالونات الحارقة، تجاه المستوطنات، وبشكل كثيف.

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع القناة 14 الإسرائيلي، أن بالوناً مفخخاً، أطلق من قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وانفجر بالقرب من منزل في مستوطنة (موشاف مليلوت) في المجلس الإقليمي (سدوت) بالنقب.