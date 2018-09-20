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بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر عسكرية في اليمن، بسقوط قتلى وجرحى من جماعات الحوثي، من بينهم قيادي ميداني، إثر هجوم للمقاومة الوطنية المنضوية في قوات المقاومة المشتركة، في مديرية بيت الفقية جنوبي محافظة الحديدة.

وقُتل القيادي الميداني في جماعات الحوثي محمد الجوفي، اليوم الخميس، في معارك مع القوات المشتركة بمحيط مدينة الحديدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت المصادر: "إن الجوفي لقي حتفه مع عبد الكريم إبراهيم علي الريمي، وهو متخصص في تفكيك وإعادة تركيب الصواريخ ونقلها وتمويهها، بالإضافة إلى خمسة آخرين من مرافقيهم".

ونفذت قوات المقاومة هجوماً كبيراً على جيوب الحوثيين في مزارع الجاح الأسفل، وتمكنت من تطهيرها بعد معارك مع الحوثيين، خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم. 

وكانت جيوب الحوثيين في الجاح الأسفل، تنفذ هجمات وتسللات إلى الخط الساحلي، وتقوم بزرع العبوات الناسفة، أو استهداف عربات القوات المشتركة، في مساع حثيثة لقطع الخط الذي تمر عبره تعزيزات القوات المشتركة إلى أطراف مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي. 

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