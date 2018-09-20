الشرطة والاستخبارات ببيت لحم تضبطان 15 كيس قنب بغرفة نزيل في فندق

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية في بيت لحم اليوم الخميس، 15 كيساً بداخلها مادة، يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المهجن (الهايدرو) المجففه والجاهزه للتعاطي بغرفة مروج للمخدرات في أحد فنادق المدينة.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات بالشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية ببيت لحم، تفيد بقيام شخص بترويج مواد مخدرات في منطقه باب الزقاق والسينما على الفور، تم تشكيل فريق مراقبة لمتابعته، وقد تبين أنه يتنقل في العديد من الأماكن بالمحافظة، وتم القبض عليه في منطقة باب زقاق وبالبحث تبين أنه مستأجر غرفة فندقية في أحد الفنادق، ويقوم بأخذ كميه من الغرفة، ويذهب لبيعها، ويعود مرة أخرى لأخذ كمية جديدة.وقال ارزيقات: "بعد القبض عليه، تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة والتوجه لغرفته بالفندق، وأثناء التفتيش ضُبطت الأكياس الخمسة عشرة بوزن 41 غراماً لكل كيس ومطاحن مخدرات عدد ثلاث، وربطات أكياس لتعبئه المادة المخدرة وخمس أدوات تعاطي جديدة غير مستخدمة".وبيّن ارزيقات أنه تم التحفظ على المواد، وتوقيف الشخص لحين إحالته للنيابة العامة.وناشد ارزيقات كافة أصحاب الفنادق لأخذ الحيطة، وإبلاغ الشرطة عن أي تحركات غير طبيعية لأي نزيل.