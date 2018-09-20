مصرع ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص فى عملية إطلاق النار التى وقعت منذ قليل فى مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند، وفق ما نقلت (أسوشيتد برس).وحذرت شرطة مقاطعة هارفورد، السكان من التواجد فى محيط إطلاق النار، بعد أن دفعت بالعديد من قوات الأمن وسيارات الشرطة والإسعاف.وقال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند: "نحن على استعداد تام لتقديم المساعدات، وصلواتنا مع المصابين والضحايا".