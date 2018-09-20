عاجل

  • قناة الاقصى: طائرة استطلاع تطلق صاروخاً قرب مجموعة من الشبان شرق غزة

دولي

مصرع ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند

مصرع ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص فى عملية إطلاق النار التى وقعت منذ قليل فى مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند، وفق ما نقلت (أسوشيتد برس).

وحذرت شرطة مقاطعة هارفورد، السكان من التواجد فى محيط إطلاق النار، بعد أن دفعت بالعديد من قوات الأمن وسيارات الشرطة والإسعاف.

وقال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند: "نحن على استعداد تام لتقديم المساعدات، وصلواتنا مع المصابين والضحايا".

أخبار ذات صلة

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

ترامب: عقوبات أميركية جديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب

الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا

إسبانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إسبانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ارتفاع حصيلة إعصار الفلبين الى 81 قتيلا

ارتفاع حصيلة إعصار الفلبين الى 81 قتيلا

الخارجية البريطانية تحذر فئة من رعاياها من السفر إلى إيران

الخارجية البريطانية تحذر فئة من رعاياها من السفر إلى إيران

تركيا تخفف شروط منح الجنسية وسط أزمة الليرة

تركيا تخفف شروط منح الجنسية وسط أزمة الليرة

القضاء الباكستاني يأمر بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف

القضاء الباكستاني يأمر بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس

أربع إصابات في حادث سير قرب شارع رام الله- نابلس

القناة 14 تزعم: انفجار بالون أطلق من غزة قرب منزل بمستوطنة بالنقب

القناة 14 تزعم: انفجار بالون أطلق من غزة قرب منزل بمستوطنة بالنقب

الشرطة والاستخبارات ببيت لحم تضبطان 15 كيس قنب بغرفة نزيل في فندق

الشرطة والاستخبارات ببيت لحم تضبطان 15 كيس قنب بغرفة نزيل في فندق

الهباش مهاجماً أبو زهري: الغلمان لا يمثلون الشعب الفلسطيني

الهباش مهاجماً أبو زهري: الغلمان لا يمثلون الشعب الفلسطيني

النقل والمواصلات: جهود متواصلة لدوريات السلامة على الطرق

النقل والمواصلات: جهود متواصلة لدوريات السلامة على الطرق

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وتقبض على المشتبه به بسلفيت

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وتقبض على المشتبه به بسلفيت

التربية: سنُنفذ أقصى درجات العقوبة بحق من يعتدي على التعليم

التربية: سنُنفذ أقصى درجات العقوبة بحق من يعتدي على التعليم

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من عواقب استباحة المسجد الأقصى المبارك

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من عواقب استباحة المسجد الأقصى المبارك

منوعات

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

زوج عبير صبري الفلسطيني يُحرجها على الهواء

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

فيديو: خبيرة لغة الجسد تفسّر لهو الأمير هاري بخاتم زواجه

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

تفوق على سعد المجرد.. فنان يغتصب 3 نساء بعد احتجازهن في استديو التسجيل

سما المصري تُعلن توبتها وتحذف صورها الجريئة التي نشرها &#34;الشيطان&#34;

سما المصري تُعلن توبتها وتحذف صورها الجريئة التي نشرها "الشيطان"

سبب غير متوقع وراء رفض الفنان الراحل &#34;جميل راتب&#34; إنجاب أبناء

سبب غير متوقع وراء رفض الفنان الراحل "جميل راتب" إنجاب أبناء

فيديو: هيدي كرم تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها

فيديو: هيدي كرم تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها

رغم طلاقها مرتين.. حليمة بولند تعطي نصائح جريئة للمتزوجين

رغم طلاقها مرتين.. حليمة بولند تعطي نصائح جريئة للمتزوجين

المصائب تلاحق سعد لمجرد.. ورد فعل عنيف من خطيبته فضحت قصتهما

المصائب تلاحق سعد لمجرد.. ورد فعل عنيف من خطيبته فضحت قصتهما

فيديو: غناء وثعابين بقبر&#34;أم كلثوم&#34;وجثة &#34;حليم&#34; لم تتحلل.. هذا ما يحدث داخل قبور الفنانين

فيديو: غناء وثعابين بقبر"أم كلثوم"وجثة "حليم" لم تتحلل.. هذا ما يحدث داخل قبور الفنانين

إسرائيل تتباهى بتسجيل نادر جداً لـ&#34;ليلى مراد&#34;.. شاهد محتواه

إسرائيل تتباهى بتسجيل نادر جداً لـ"ليلى مراد".. شاهد محتواه

عربي

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة

بينهم قيادي حوثي.. قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة بالحديدة

نصر الله: باقون في سوريا حتى بعد التسوية في إدلب

نصر الله: باقون في سوريا حتى بعد التسوية في إدلب

تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس بعد ساعات من الهدوء

تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس بعد ساعات من الهدوء

محكمة عراقية تحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي

محكمة عراقية تحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي