شؤون فلسطينية

من ثلاثة بنود رئيسية.. تفاصيل رسالة شديدة من مصر لحماس حول غزة

من ثلاثة بنود رئيسية.. تفاصيل رسالة شديدة من مصر لحماس حول غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، تفاصيل الرسالة التي نقلتها مصر إلى حركة حماس، فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في قطاع غزة.

وقال الموقع: إن الرسالة التي نقلتها مصر لحركة حماس، حملت تحذيراً شديد اللهجة بثلاث ملفات رئيسية، أولها: المظاهرات على السياج، ومحاولات إلحاق الضرر بالخطة الهندسية لبناء الجدار، وسماح حماس لعناصر بتنفيذ عمليات نوعية.

وأوضح الموقع، أن رد الجيش الإسرائيلي على أي من هذه الحوادث، سيكون عنيفاً، خاصة في ظل تصاعد وتيرة مسيرات العودة بعد توقف مباحثات التهدئة.

وأشار الموقع، إلى أن إمكانية أن يبادر الطرفان لتصعيد صعب وواسع النطاق أمر وارد، خاصة وأن الأوضاع على الحدود متوترة للغاية. 

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