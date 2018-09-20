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نتنياهو لنصر الله: فكر عشرين مرة قبل الاعتداء علينا وستتلقى ضربة ساحقة

نتنياهو لنصر الله: فكر عشرين مرة قبل الاعتداء علينا وستتلقى ضربة ساحقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه استمع إلى التصريحات النارية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مضيفاً: "أتت من شخص قال بعد 2006 إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على خطف جنودنا الثلاثة؛ لكان يفكر مرتين؛ إذاً من الجدير القيام بذلك".

وأضاف نتنياهو: "أقترح له اليوم بأنه سيفكر ليس مرتين بل عشرين مرة لأنه لو اعتدى علينا، سيتلقى ضربة ساحقة لا يستطيع تصورها حتى".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية، هي المحاولات الإيرانية لاستخدام الأراضي السورية، كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل، ولتزويد أعدائنا مثل حزب الله بالسلاح، وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو: "قلت للرئيس الروسي: إننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وإنه مع ذلك هنالك آهمية كبيرة جداً للحفاظ على التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا".

وبين أنه قرر إرسال قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين، إلى موسكو لتحقيق هدف مزدوج، الأول هو مواصلة الدفاع عن مواطني إسرائيل، والآخر هو صون التعاون بين البلدين.

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