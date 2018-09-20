السفير اللوح: ملف جرحى غزة لمصر من أهم اهتمامات السفارة الفلسطينية بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح أن ملف الجرحى والمصابين من قطاع غزة والتحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية لمستشفيات مصر من أهم الملفات التي تحظى باهتمام السفارة الفلسطينية والمستشار الطبي لها في القاهرة.ونفى اللوح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، ما تم تناقله من أخبار هنا وهناك حول وجود عدد من الجرحى والمصابين الذين توجهوا للعلاج من قطاع غزة لمصر بأنهم لايتلقون العلاج ويتواجدون خارج المشافي المصرية، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.وأوضح اللوح، أن المشكلة حدثت جراء عدم التزام البعض بالمحطات المقررة لرحلة علاجهم حتى يتم تسجيل اسمائهم من قبل الجهات المعنية في المشفيات المصرية لاستكمال علاجهم وهي معبر رفح ومديرية شمال سيناء، مشيراً إلى أن المشافي في مصر تعاني بالأصل من اكتظاظ في عدد المرضى.