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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعقد سلسلة اجتماعات على هامش خطابه بالأمم المتحدة

الرئيس عباس يعقد سلسلة اجتماعات على هامش خطابه بالأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودبلوماسيين في اجتماع سيعقده في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمتابعة التطورات بشأن مبادرة الرئيس للسلام عشية خطابه في الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن لهذا اليوم، قال منصور، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الخميس، إن هذه الجلسة شهرية وتعقد هذا الشهر برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت منع الأمين العام للأمم المتحدة من تقديم تقرير الاحاطة الخاص بتطورات الأوضاع في فلسطين مكتوبا، لكنها فشلت وسيقدمه اليوم.

وأضاف منصور، أنه تم تسليم ثلاث مذكرات متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون جزءاً من النقاشات في مداولات مجلس الأمن اليوم، مطالباً المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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