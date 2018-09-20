الهباش مهاجماً أبو زهري: الغلمان لا يمثلون الشعب الفلسطيني

قال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مهاجماً القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن التصريحات الصادرة عن أحد الناطقين باسم حركة حماس ليلة أمس على أحدى الفضائيات تعبر عن حالة من الغوغائية والصبيانية يعاني منها هؤلاء الناطقون الذين وصفهم بجماعة الغلمان.







وأكد الهباش، خلال لقائه بفعاليات شعبية ورسمية في محافظة طوباس على أن هذه التصريحات التي تتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته والإجراءات العدوانية الأمريكية مؤخراً بحق قضيتنا وعاصمتها القدس تهدف إلى التشويش على جولة الرئيس محمود عباس وخطابه المزمع في الأمم المتحدة وتحركاته التي ترمي إلى وضع معاناة شعبنا أمام العالم أجمع، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح الهباش، أن الرئيس محمود عباس هو رأس الشرعية وحارس الحلم الفلسطيني المدافع الصلب عن ثوابتنا الوطنية والرافض الأول لكافة المخططات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا وقدسنا وعلى رأسها ما يسمى صفقة القرن وأنه لا يلتفت مطلقا لمثل هذه التصريحات المسيئة لاصحابها ومن خلفهم من الغلمان الذين لا يمثلون الشعب الفلسطيني.وشدد الهباش، على أن وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة قائمة إلا مع الذين انقلبوا على الوطنية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يدرك حقيقة الامور ويدرك من يعطل المصالحة الوطنية الفلسطينية مؤكظا ان المطلوب من حركة حماس أن تكوت جزءاً من الشعب الفلسطيني وليس جزءاً من خارج الشعب الفلسطيني.ووجه الهباش كلمة لأبناء قطاع غزة قال فيها: "أنتم في قلوبنا وعقولنا والمصالحة لا تعني بأي حال من الأحوال التسليم بنتائج الانقلاب إطلاقاً وإننا نريد أن نكون شعباً واحداً وقانوناً واحد، ونظاماً سياسياً واحداً وشرعية واحدة وسلاحاً واحداً، وإن كل من ينفض من حول الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني يمارس اسوأ وأبشع صور الخيانة الوطنية".