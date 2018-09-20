النقل والمواصلات: جهود متواصلة لدوريات السلامة على الطرق

أكدت وزارة النقل والمواصلات، بأن دوريات السلامة على الطرق التابعة لها، تعمل بجد ونشاط وبالتعاون مع الاخوة في شرطة المرور، وأن عملها مستمر في الليل والنهار؛ للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، ولترسيخ أسس الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.





وفي هذا السياق، أشاد محمد الحلاق، المشرف العام على دوريات السلامة على الطرق، بالجهود المتواصلة والعمل الحثيث لطواقم دوريات السلامة لا سيما في أوقات المساء، وأكد على أن مساعي الوزارة وفق تعليمات الوزير المهندس سميح طبيلة واضحة، وتهدف إلى خلق بيئة مرورية مناسبة، ومجتمع خالٍ من أية ظواهر سلبية تؤرق مضاجع المواطنين، وتمس أمنهم وراحتهم.





كما أهاب الحلاق بجميع السائقين بضرورة المسارعة في فحص مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، ولا سيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء، متمنياً السلامة للجميع، ومستقبلاً خالياً من أي حوادث.

رام الله - دنيا الوطن