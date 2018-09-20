الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وتقبض على المشتبه به بسلفيت

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي، وألقت القبض على المشتبه به خلال 24 ساعة من تقديم البلاغ بمحافظة سلفيت.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنة من محافظة سلفيت، تقدمت بشكوى لدى شرطة المباحث العامة بشرطة محافظة سلفيت، مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى منزلها أثناء غيابها عنه، وسرقة مصاغ ذهبي يقدر ب (8000) دينار أردني.





وعلى الفور توجهت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المنزل وقامت بالكشف والمعاينة للمكان، وبعد البحث والتحري وجمع البيانات والأدلة، تم الاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه.





وأكد البيان، أنه تمت إحالة المشتبه والمضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن