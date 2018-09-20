الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب



وقال مصدر: "إن المقاتلين الإيرانيين والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران مثل جماعة حزب الله في لبنان، خرجت بمزيد من الجرأة من الحرب في سوريا، واكتسبت خبرة ميدانية كبيرة تسعى للاستفادة منها في مواقع أخرى".



وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة وشركاءها قطعوا شوطاً كبيراً ضد المتطرفين في 2017 لكن تنظيمي الدولة والقاعدة وأتباعهما، تمكنوا من التكيف مع الأمر بالتفرق، الأمر الذي جعل التحرك العسكري ضدهم أكثر صعوبة.



وذكر أن هجمات الجماعات المتشددة، تراجعت على مستوى العالم بنسبة 23% خلال 2017 مقارنة بعام 2016، بينما تراجعت نسبة القتلى بنحو 27%.

رام الله - دنيا الوطنمرة أخرى، تُعلن الولايات المتحدة، أن إيران هي الراعي الأول لـ "الإرهاب" في العالم، وتتهمها بإذكاء الصراعات ومحاولة تقويض الحكومات في الشرق الأوسط.وذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول "الإرهاب" العالمي الذي نشر، الأربعاء، أن إيران ووكلاءها مسؤولون عن إثارة العنف في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن، بحسب ما جاء على موقع (العربية).