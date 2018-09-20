إدارة معبر رفح: لم نُبلغ بإغلاق المعبر لمدة أسبوعين

خاص- دنيا الوطنأكد بسام عبد الله، مدير المكتب الإعلامي لإدارة (معبر رفح البري)، أن الإدارة لم تبلغ بأي معلومات حول إغلاق المعبر لمدة أسبوعين متتالين.وأشار عبد الله في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه سيتم الإعلان بشكل فوري، إذا وصلت إدارة المعبر أي معلومات حول إغلاق معبر رفح.وكانت وسائل إعلامية محلية، قد نشرت، أن السلطات المصرية قررت إغلاق (معبر رفح البري) لمدة أسبوعين متتالين؛ بهدف إجراء أعمال صيانة.