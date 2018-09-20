شؤون فلسطينية

المالكي: أنا والرئيس لم نحصل على التأشيرة الأمريكية للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية

المالكي: أنا والرئيس لم نحصل على التأشيرة الأمريكية للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الخميس، عدم حصوله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتى الآن على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر.

وبحسب موقع (كان) الإسرائيلي، قال المالكي: "حتى الآن لم أتلق تأشيره من الولايات المتحدة؛ للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإن لم أحصل على تأشيرة، فمعناه أنني لن أشارك بالاجتماعات، من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بمنع أو تأخير استلام التأشيرة، حتى أبو مازن لم يحصل على الفيزا حتى هذه اللحظة".

من المقرر، أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، مع عدد من وزراء الخارجية والدبلوماسيين، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وسيلتقي أبو مازن 30 منهم الأربعاء، قبل يوم من كلمته التي سيلقيها في الجمعية العمومية، كما نقلت صحيفة (القدس) على موقعها الإلكتروني، عن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور.

وسيزور أبو مازن باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن ثم سيزور إيرلندا.

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