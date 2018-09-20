الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في رنتيس شمال رام الله

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.





وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة برفقة جرافة هدمت المنزل في المنطقة المصنفة "ج"؛ بحجة عدم الترخيص.





ووفق تقرير صدر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، مؤخرا، فإن الاحتلال هدم منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصفه 232 بيتا ومنشأة في محافظات الضفة بما فيها القدس، بينها 51 بيتا، و181 منشأة، و11 حالة هدم ذاتي في القدس، قام أصحابها بهدمها ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات باهظة.

رام الله - دنيا الوطن