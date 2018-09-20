مصرع طفل في حادث دهس بالخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه اليوم الخميس، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة إذنا غرب الخليل.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن طفلاً يبلغ من العمر عامين ونصف، لقي مصرعه في حادث دهس بواسطة مركبة جده في بلدة إذنا غرب الخليل.وأشار ارزيقات، إلى أن قوة من الشرطة، وصلت الى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق للتعرف على الأسباب.