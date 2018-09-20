التنمية الاجتماعية ومركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت يختتمان دورة الناطق الإعلامي

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع (مركز تطوير الإعلام) في جامعة بيرزيت أمس، دورة تدريبية بعنوان (الناطق الإعلامي)، وذلك بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.واستهدفت الدورة أعضاء الفريق الوطني العاملين على إعداد تقريري الدولة حول تنفيذ اتفاقيتي حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وحضرها ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العمل، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وديوان الموظفين العام، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة، وديوان قاضي القضاة.وتناولت الدورة التدريبية أساسيات ومهارات الخطاب الإعلامي، وتمكين أعضاء الفريق من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى إجراء مقاربة حول نقاش التقارير أمام لجان الأمم المتحدة المتخصصة؛ بحيث يتم توظيف مهارات الخطابة والتحدث المكتسبة خلال التدريب في عملية النقاش تلك.وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي استمرت ثلاثة أيام في (مركز تطوير الإعلام) في جامعة بيرزيت، في إطار سلسلة من التدريبات، لبناء قدرات الفريق الوطني، لمناقشة التقارير أمام اللجان المتخصصة.