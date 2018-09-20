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دولي

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا

إسرائيل تُطلع الروس على تفاصيل سقوط الطائرة في سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الإسرائيلي، أن "قائد سلاح الجو الميجر جنرال، أميكام نوركين، سيتوجه إلى موسكو، اليوم الخميس، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي، بعد واقعة أُسقطت خلالها طائرة عسكرية روسية".

وألقى الجيش الإسرائيلي، باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة، قائلاً: إن "البطاريات السورية المضادة للطائرات أطلقت النيران عشوائياً ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أنه لا توجد طائرات روسية في الجو"، وفق مزاعمه.

وأضاف بيان الجيش "قائد سلاح الجو الإسرائيلي والوفد المرافق له سيقدم تقريراً عن الوضع، يشمل كل الجوانب بما في ذلك المعلومات التي سبقت القيام بالمهمة، ونتائج تحقيق جيش الدفاع في الواقعة".

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