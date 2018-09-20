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محكمة عراقية تحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي

محكمة عراقية تحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي
زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة عراقية، بإعدام نائب زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي.

وأكد الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ، أنهت النظر في قضايا المدان إسماعيل العيثاوي"، مشيرًا إلى أن "الأخير شغل مناصب عديدة في تنظيم الدولة، منها مسؤول لجنة الإفتاء، وعضو في اللجنة المفوضة، والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

وأضاف بيرقدار: "أن المدان كان قد هرب إلى سوريا، وعمل في العلاقات العشائرية، ومن ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم بالانكسار، وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان"، متابعًا: "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً بحق المدان، وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

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