سلطات الاحتلال تُغلق معبر "كرم أبو سالم" يومي الأحد والاثنين المقبلين

خاص دنيا الوطنأعلن رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري، جنوب قطاع غزة يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ بسبب الأعياد اليهودية.وأشار فتوح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن سلطات الاحتلال ستغلق المعبر كذلك يومي الأحد والاثنين من الأسبوع بعد المقبل، أيضاً لنفس السبب.ونوه في الوقت ذاته، إلى أن (معبر كرم أبو سالم) يعمل اليوم الخميس بشكل طبيعي.