اليوم.. انتهاء الدعاية للانتخابات المحلية "الإعادة" والاقتراع في 22 الجاري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن موعد الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية "الإعادة"، ينتهي منتصف ليلة اليوم الخميس، طبقاً لقانون الانتخابات، والجدول الزمني المعلن مسبقاً.وأعربت اللجنة في بيان صحفي عن أملها بأن يلتزم كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام بالامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لقواعد الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات.من الجدير ذكره، أن الدعاية الانتخابية تمتد لـ 13 يوماً، تبدأ قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة منه.من جهة أخرى، يكون السبت المقبل 22 أيلول/ سبتمبر 2018 هو يوم الاقتراع العام للانتخابات المحلية "الإعادة" في خمس هيئات محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.وذكرت اللجنة، بأن أسماء القوائم ومرشحيها ومراكز الاقتراع والهيئات المحلية، التي ستجرى فيها الانتخابات، إضافة إلى البرامج الانتخابية لكل القوائم، منشورة على موقع اللجنة الإلكتروني.