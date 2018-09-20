الاحتلال يُقرر الإفراج عن 9 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي

قال محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، اليوم الخميس: إن الاحتلال قرر الإفراج عن 8 مواطنين من بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل لكل واحد منهم.





وشملت القرارات: محمد زكريا عليان (18 عاماً)، وقصى أحمد داري (17 عاماً)، وسيم إياد داري (16 عاماً)، وقاسم منير درباس (16 عاماً)، وآدم فادي مصطفى (18 عاماً)، وعبد القادر داري (19 عاماً)، ووديع داوود عليان (18 عاماً)، ومحمد موسى مصطفى (19 عاماً).





وكان الاحتلال قرر مساء أمس الافراج عن الشاب جهاد، نجل مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

رام الله - دنيا الوطن