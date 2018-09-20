شؤون فلسطينية

حفيد حسن البنا يعترف بـ "الإغواء الجنسي"

حفيد حسن البنا يعترف بـ "الإغواء الجنسي"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترف طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، أنه حاول "إغواء" المرأة التي تقدمت بشكوى ضده بتهمة اغتصاب، وقعت قبل عدة أعوام.

ونقلت صحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية، أن ثلاثة من قضاة التحقيق في محكمة بالعاصمة باريس، استمعوا طيلة ثماني ساعات إلى رمضان والمدعية "كريستيل"، وهي المرأة الثانية في سلسلة فضائح وشكاوى تلاحقه بفرنسا وسويسرا.

وكانت كريستيل، قد رفعت دعوى قضائية ضد طارق رمضان في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وسط مساندة حقوقية دعت إلى عدم التساهل مع "الأكاديمي المزيف".

وقال محامي المدعية، إيريك موران، إن جلسة التحقيق أثارت كافة الأسئلة، وناقشت كل الجوانب بشأن حادثة الاغتصاب التي وقعت في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2009 داخل غرفة فندق في مدينة ليون.

وأضاف، أن رمضان حاول أن يقلل من شأن ما ضلع فيه، فتحدث عن قيامه بـ"إغراء جنسي وافتراضي"، معتبراً أن اتهامات الاعتداء الموجهة ضده مجرد "خرافة".

وبعد إقراره بـ"الإغراء الجنسي"، يجد المدافعون عن رمضان أنفسهم في موقف حرج، بعدما صوروا اعتقال الرجل بمثابة مؤامرة، كما قال البعض إن المتهم لم يكن على أي صلة بالمدعية.

إلى ذلك، قال رمضان: إن هذا الدليل "لا يدينه لأن المشتكية عرفت بأمر الندب الموجود في تلك المنطقة من خلال الحديث إلى عدد من الخليلات السابقات".

ويحاكم القضاء الفرنسي رمضان في حالة اعتقال، وتم نقله إلى مستشفى للعلاج، بعدما تدهورت صحته جراء مرض التصلب المتعدد.

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