الخارجية الأمريكية: إيران تساعد "حزب الله" في تصنيع الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الخارجية الأميركية، "أن إيران تساعد حزب الله في تصنيع الصواريخ".
وقالت الخارجية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن الصاروخ، الذي أطلق على مطار الرياض من اليمن إيراني الصنع"، مشيرةً الى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني، تهديد لنا ولحلفائنا"، وفق تعبير الخارجية الأمريكية.
أكدت الخارجية الأميركية، "أن إيران تساعد حزب الله في تصنيع الصواريخ".
وقالت الخارجية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن الصاروخ، الذي أطلق على مطار الرياض من اليمن إيراني الصنع"، مشيرةً الى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني، تهديد لنا ولحلفائنا"، وفق تعبير الخارجية الأمريكية.
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