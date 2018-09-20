الخارجية الأمريكية: إيران تساعد "حزب الله" في تصنيع الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنأكدت الخارجية الأميركية، "أن إيران تساعد حزب الله في تصنيع الصواريخ".وقالت الخارجية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن الصاروخ، الذي أطلق على مطار الرياض من اليمن إيراني الصنع"، مشيرةً الى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني، تهديد لنا ولحلفائنا"، وفق تعبير الخارجية الأمريكية.