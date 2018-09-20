الأسد مُعزيًا بوتين بحادثة الطائرة الروسية: ما كانت لتحدث لولا العربدة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأرسل الرئيس السوري بشار الأسد، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن خالص التعازي، بمقتل العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط، مؤكدا أن هذه الحادثة هي نتيجة "الصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة".وجاء في نص البرقية، التي نشرتها وكالة (سانا) السورية: "أتوجه باسمي وباسم الشعب السوري إليكم وإلى الشعب الروسي الصديق بأحر التعازي في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية من طراز (إيل 20) في مياه البحر المتوسط، ما أدى إلى وفاة العسكريين الروس الأبطال، الذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة مع رفاقهم في القوات العسكرية الروسية في مكافحة (الإرهاب) في سورية".وألقى الأسد باللوم على إسرائيل في هذا الحادث قائلاً: "إن هذه الحادثة المؤسفة، هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة، والتي دائماً ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة، وتنفيذ عدوانها في منطقتنا".