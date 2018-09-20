اعتقال ثمانية مواطنين بالضفة.. الاحتلال يسلم عائلة قراراً بهدم منزلها بالأمعري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرين محررين من فقوعة شرق جنين .





وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين المدرس ميلاد فؤاد مساد، وابن شقيقه مشير منذر مساد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.



ومنعت قوات الاحتلال يوم أمس، موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية حسام سدر من الدخول إلى الأقصى من جهة "باب حطة"، كما منع رئيسة شعبة الحارسات زينات أبو صبيح من الدخول، وسلّمها أمر استدعاء للتحقيق معها في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، في مركز توقيف وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.



في سياق ذي صلة، سلم جيش الاحتلال الإسرئيلي عائلة الأسير إسلام أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب رام الله، بلاغاً بهدم منزل العائلة المكو من أربعة طوابق بشكل كامل، وليس طابقين حسب القرار السابق.



وكان جيش الاحتلال سلم أم ناصر أبو حميد يوم 26 آب/ أغسطس الماضي، إخطاراً بهدم الطابقين الأول والرابع من المنزل، وليس كامل المنزل.



وأخذ جيش الاحتلال قياسات منزل عائلة أبو حميد في الرابع عشر من الشهر الماضي، علماً أن المنزل تم هدمه عام 1994، فيما تم هدم منزل آخر يعود للعائلة عام 2003.



ويزعم الاحتلال بأن نجلها إسلام أبو حميد الذي اعتقل في السادس من شهر حزيران/ يونيو الماضي، ألقى "بلاطة" على جندي إسرائيلي من وحدة (دفدوفان) الخاصة أثناء اقتحام مخيم الأمعري في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث أصيب بجروح بالغة، وأعلن لاحقاً عن مقتله.



يشار إلى أن أم ناصر أبو حميد (72 عاماً)، والدة لستة أسرى وشهيد، وهم: الشهيد عبد المنعم، الذي استشهد في مخيم قلنديا في العام 2002، والأسير ناصر (37 عاماً) ومحكوم بسبعة مؤبدات وخمسين عاماً، ونصر (35 عاماً) محكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، وابنها شريف (29 عاماً) محكوم بالسجن لأربعة مؤبدات، وابنها الأخير الأسير محمد (24 عاماً) محكوم بمؤبدين و30 عامًا.



وتوفي زوجها محمد يوسف ناجي أبو حميد في كانون الأول/ديسمبر عام 2014 بعد صراع مع المرض والمعاناة دون أنْ يتمكّن من رؤية أبنائه الأربعة واحتضانهم للمرة الأخيرة، لحجج وأسبابٍ وُصفت بالأمنية.







وبالبقاء بالمدينة ذاتها، فقد أفادت وكالات محلية، أن مستوطنين حاولوا السيطرة على قطعة أرض ملك لأحد المواطنين في حي الشيخ جراح.

في جنين،في مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي من "باب حطة"، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.