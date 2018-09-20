إصابة سيدة جراء إطلاق نار في دير الأسد

رام الله - دنيا الوطنأصيبت سيدة (60 عاماً)، بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضها لإطلاق نار مساء أمس الأربعاء، في قرية دير الأسد بمنطقة الشاغور بالجليل الأعلى.وقدمت الطواقم الطبية، الإسعافات الأولية للمصابة وهي تعاني من جروح في القسم السفلي من جسدها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وجرى نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا؛ لاستكمال العلاج.وباشرت الشرطة بإجراءات التحقيق في ملابسات الحادث دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.