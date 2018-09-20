شؤون فلسطينية

فيديو: لحظة وداع الشهيد مؤمن أبو عيادة بخانيونس جنوب القطاع

فيديو: لحظة وداع الشهيد مؤمن أبو عيادة بخانيونس جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة وداع الشهيد الفتى مؤمن أبو عيادة (17 عاماً)، بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان الفتى أبو عيادة، قد استشهد برصاص قناص إسرائيلي، في الرأس، منتصف الليلة، خلال مشاركته في المظاهرات شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.


 

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