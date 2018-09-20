الخميس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير على درجات الحرارة

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2018/09/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/09/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/09/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: