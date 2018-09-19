الجيش الإسرائيلي يزعم: 20 فلسطينيًا اجتازوا الحدود مع غزة

رام الله - دنيا الوطنزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 20 فلسطينيًا، تسللوا من داخل القطاع، واجتازوا السياج الحدود الفاصل مع غزة، خلال فترة ما يسمى بعيد (الغفران اليهودي)، وعادوا الى القطاع، مؤكدا، أن عددا من الشبان، نجحوا بالوصول الى أحد الثكنات العسكرية، وكتبوا بعض الشعارات عليها، وعادوا فورا الى القطاع.وقال الناطق باسم الجيش: "خلال فترة العيد، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي، ومئات الشبان الفلسطينيين، على طول منطقة الشريط الحدود مع القطاع"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وزعم الناطق، أن المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة، وعبوات متفجرة تجاه قوات الجيش، دون وقوع إصابات.وفي السياق قال: "إن قوات الجيش ردت بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، وقامت باعتقال اثنين من المتظاهرين، بعد اجتيازهم للحدود، من جنوب قطاع غزة".