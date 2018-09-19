اصابة خطيرة برصاص الاحتلال شرق رفح.. إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين شرقي جباليا



في السياق، أشعلت وحدة (الارباك الليلي) الاطارات المطاطية، قرب موقع أبو صفية العسكري شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اصابة 13 مواطنا فلسطينياً بجروح مختلفة والاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت شرق دير البلح وسط قطاع غزة.







وافادت وكالات محلية، أن مواطنا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال في الرأس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.