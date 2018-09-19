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ليبرمان: سنهدم منزل منفذ عملية الطعن بغوش عتصيون بأسرع وقت

ليبرمان: سنهدم منزل منفذ عملية الطعن بغوش عتصيون بأسرع وقت
رام الله - دنيا الوطن
أكد افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن قواته ستهدم منزل الشاب خليل يوسف الجبارين منفذ عملية الطعن في غوش عتصيون شمال الخليل.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سندمر منزل منفذ عملية الطعن في غوش عتصيو، المكون من أربعة طوابق بالكامل، من أوله إلى اخره"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار الهدم سيتم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الشاب خليل الجبارين (17 عاما) نفذ عملية طعن في غوش عتصيون شمال الخليل قبل عدة ايام، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اخر بجروح، فيما اصيب الشاب بجروح بعد أن اطلقت قوات الاحتلال النار عليه.

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