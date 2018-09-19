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الامن الوقائي والشرطة ببيت لحم يعثران على شاب اختفت أثاره اليوم.. وهذه قصته

الامن الوقائي والشرطة ببيت لحم يعثران على شاب اختفت أثاره اليوم.. وهذه قصته
رام الله - دنيا الوطن
عثر جهاز الامن الوقائي في بيت لحم على الشاب الذي اختفت أثاره صباح اليوم من بلدة دير بزيغ غرب رام الله وتم تسليمه للمباحث العامة في شرطة بيت لحم.

وأفادَ العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأن شرطة رام الله تلقت مساء اليوم الاربعاء، بلاغا من ذوي شاب من سكان بلدة دير بزيغ غرب رام الله، يفيد بفقدان أثار ابنهم منذ ساعات الصباح، وعلى الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري والتعميم على المحافظات والاجهزة الامنية، وقد تبين وجوده في فندق بمدينة بيت لحم تم احضاره من جهاز الامن الوقائي وتسليمه للمباحث العامة في شرطة بيت لحم .

وقال ارزيقات: "بسماع اقواله افاد بخروجه من المنزل بإرادته نتيجة لخلافات عائلية ومالية ولم يتعرض لعملية اختطاف كما اشيع، وافاد كذلك بانه كتب ورقة ووضعها في البلدة للايهام بانه مختطف، وقد تم توقيفه بتهمة اختلاق الجرائم  لحين احالته للنيابة العامة".
  
وناشدَ ارزيقات، كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار، وضرورة تحري الدقة في نقل ونشر المعلومات .

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