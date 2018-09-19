وزارة الداخلية الفلسطينية تزور تجمع الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنتنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد لله بدعم صمود أهلنا في تجمع الخان الأحمر ولإفشال مخططات الإحتلال الرامية إلى محاصرة القدس ومصادرة الأراضي التي يقطنها البدو لإقامة المستوطنات عليها قام وفد كبير من وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة اللواء محمد منصور وعدد كبير من الموظفين بزيارة خيمة التضامن في تجمع الخان الأحمر.وقد نقل اللواء منصور للمعتصمين تحيات فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء وزير الداخلية.أكد اللواء منصور وقوفنا إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، لأن في ذلك دفاع عن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وإفشال لمخططات الاحتلال في عزل القدس وتهوديها وتقسيم الضفة.وقد وجه رسالة باسم المعتصمين تأييدا ودعما ومبايعة لسيادة الرئيس في مواقفه الثابتة لتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.ناشد اللواء منصور القوى والفصائل للتوحد والوقوف خلف قيادة السيد الرئيس وهو متوجه لإلقاء كلمة دولة فلسطين في الأمم المتحدة مؤكدا على الثوابت الوطنية وطالب الجميع بتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصلحة الفئوية والحزبية لأن القدس وفلسطين فوق الجميع.