فيديو: البطش: (أونروا) تنصلت من التفاهمات التي توصلت إليها مع اتحاد الموظفين











وبينت البطش، أن المسيرة هيَّ خُطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية؛ للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة، تقليص المساعدات عن (أونروا) بنحو 125 مليون دولار، كانت تُقدم لميزانيتها.

رام الله - دنيا الوطنقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في (أونروا): "إنَّ دعوتنا لتنظيم مِسيرة، هي من ضمن فعاليات نقابية من أجل التصدي للمُؤامرة على هذه المؤسسة، ولِلتصدي أيضًا لقرارات الإدارة، بِفصل حوالي ألف موظف"، مضيفًة: "أعتقد أننا كاتحاد موظفين، وكَجسم نقابي من حقنا أنْ نحمي الموظفين المهددين بالفصل، وصدر قرار بحق حوالي ألف موظف، وكذلك لكي نحمي 13 ألف موظف آخر".وتابعت البطش: "إنَّ هذه الفعاليات، نَقوم بها لِإجبار إدارة (أونروا) من أجل الدخول في حوار جدي، وعدم التنصل من التفاهمات التي تمت بِشأن الموظفين" بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.ويُشارك أكثر من 13 ألف موظف من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بمسيرة، رفضًا لسياساتها بحق اللاجئين والموظفين، وكذلك القرارات الأميركية بحق الوكالة.