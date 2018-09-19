دولي

قُنبلة سياسية.. إسبانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قُنبلة سياسية.. إسبانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قبل ساعات من وصوله إلى مدينة سالزبورغ النمساوية للمشاركة، إلى جانب رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز، في القمة الاستثنائية حول الهجرة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فجّر وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل، قنبلة سياسية بإعلانه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطروح على طاولة الحكومة.

وقال بوريل: "إن مدريد ستُمهل شركاءها الأوروبيين فترة معقولة؛ للتوصل إلى توافق حول الموضوع، على أن يُترك لكل دولة، أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً؛ إذا تعذّر التوصل إلى التوافق". 

وأضاف: "إن الدبلوماسية الإسبانية، تعتزم الشروع في مشاورات مكثّفة مع النظراء الأوروبيين؛ للتوصل إلى موقف مشترك".

وحسب معلومات (الشرق الأوسط)، فإن الوزير الإسباني، أجرى مؤخراً اتصالات بالقيادة الفلسطينية، وبحث الموضوع مع نظيريه الفرنسي والألماني، وإنه ميّال إلى جانب سانتشيز، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار الخطوة، التي أقدمت عليها السويد عام 2014.

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