مقتل 12 من حركة (الشباب) بغارة جنوبي الصومال



ولم يحدد المسؤول الصومالي وشهود العيان هوية الطائرة التي شنت الغارة، غير أن مقاتلات أمريكية تشن على فترات غارات على مسلحي حركة (الشباب) بالصومال.



وتعد مدينة ساكو بإقليم جوبا الوسطى منطقة استراتيجية لمقاتلي الشباب، لما تحتويها من أراضٍ شاسعة للغابات، ما يمكن قياديي الحركة وأعضائها من تجنب الغارات الجوية التي تستهدفها طائرات من دون طيار.



ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلًا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين كانون الثاني/ بناير 2016، وحتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الصومالية، الأربعاء، مقتل 12 من مقاتلي حركة (الشباب)، في غارة جوية، استهدفت مدينة ساكو بإقليم جوبا الوسطى، جنوبي البلاد.وقال آدم إسحاق، نائب وزيرالإعلام الصومالي: "إن الغارة الجوية، استهدفت موقعًا كان يجتمع فيه نحو 37 قياديًا في الحركة في مدينة ساكو، التي تخضع لسيطرة مقاتلي الشباب منذ 2008"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.وأضاف: "إن الغارة أسفرت عن مقتل 12 مقاتلًَا من حركة (الشباب) بينهم قياديان بارزان، بالإضافة إلى إصابة حسن يعقوب الناطق السابق باسم الحركة، وأحد قيادييها البارزين".وأوضح نائب الوزير، أن الحكومة الصومالية بالتعاون مع أصدقائها الدوليين، كثفت الغارات الجوية التي تستهدف المناطق التي ينشط فيها المسلحون، في إشارة لحركة الشباب.من جهته، نقل موقع (صومال ميمو) المحسوب على حركة (الشباب)، عن مسؤول بالحركة نفيه مقتل قياديين بها.وقال المسؤول الذي لم يذكر الموقع اسمه: "إن الغارة استهدفت مستشفى عام في المدينة، ومدرسة، ما أدى إلى مقتل 3 أطفال وانهيار أجزاء كبيرة من المستشفى".وبحسب سكّان تحدثوا لوكالة (الأناضول)، فإن طائرة مجهولة الهوية، أطلقت ثلاثة صواريخ في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، واستهدفت مدرسة كانت تستخدمها الحركة لتجنييد المقاتلين الجدد بالقرب من المستشفى العام في مدينة (ساكو).