الصحة: 13 إصابة برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع





وأشار القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن من بين الإصابات، هناك خمس حالات بالرصاص الحي.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، حيث استشهد أربعة مواطنين، اثنان بقصف من طائرة استطلاع، وآخران برصاص الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، بإصابة 13 شاباً فلسطينياً مساء اليوم الأربعاء، بجراح مختلفة واختناق شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.