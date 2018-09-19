(يديعوت): غزة ستنفجر في وجه إسرائيل دون إنذار مسبق

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء: "إن قطاع غزة يعيش في ظروف غاية في السوء، وهذا ما يجعله عرضة للانفجار في وجه إسرائيل دون سابق إنذار".وأكد أليئور ليفي المراسل العسكري للصحيفة، أن التصعيد العائد من جديد إلى الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، يهدف لممارسة الضغط للعودة لمفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، ما يدفع الحركة لتشجيع الفلسطينيين على الخروج لمواجهات أسبوعية كل يوم جمعة قرب الجدار الحدودي مع القطاع.وأوضح في تقرير له منذ أواخر آب/ أغسطس، أن مباحثات التهدئة وصلت لطريق مسدود، بعد أن أوشك الجانبان، حماس وإسرائيل، لشبه اتفاق بينهما بوساطة مصر، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط.وأكد المراسل العسكري، أن الجمود المفاجئ في المباحثات، جاء عقب تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمصر بأنه في حال التوصل للتهدئة، التي تعني تخفيفاً من حصار غزة، دون إشراك السلطة، فإن ذلك سيدفعها لوقف كلي لتحويل الأموال للقطاع، لأن التهدئة ستظهر حماس كمن تحقق تطلعات إيجابية في الواقع الفلسطيني، ويحسب لها على أنه إنجاز في أوساط الفلسطينيين، في ظل عدم وجود إنجازات تحققها السلطة أمام إسرائيل في السنوات الأخيرة، على حد ادعائه.وقال: "إن مصر حتى اللحظة استجابت لتهديدات السلطة الفلسطينية، وجمدت مباحثات التهدئة، ولذلك أتى التصعيد الأخير في غزة كخطوة من حماس للعودة للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق، ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من تدهور هذه الاحتجاجات لمواجهة عسكرية عنيفة بين الجانبين، حتى لو كانت حماس غير معنية بها في هذه المرحلة".