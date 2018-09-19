ارتفاع حصيلة إعصار الفلبين الى 81 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار القوي الذي ضرب الفلبين إلى 81 قتيلا على الأقل، كما أعلنت الأربعاء التي تتوقع العثور على مزيد من الجثث بينما يواصل رجال الانقاذ البحث عن عشرات الأشخاص الذين طمروا تحت الوحول اثر انزلاقات التربة.





وعبر الإعصار مانغخوت شمال الفلبين السبت ودمر عدة مباني وغمر أراضي زراعية بالمياه على أثر الأمطار الغزيرة التي تسبب بها.





ومنذ ذلك الحين تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع مع عثور رجال الانقاذ على جثث أشخاص طمروا تحت الوحول اثر انزلاق التربة الكبير الذي حصل في مدينة ايتوغون المنجمية.





ولا يزال هناك عشرات الأشخاص الذين يرجح أنهم قتلوا، تحت الأنقاض.





وقال ريكاردو جلاد مسؤول الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "بحسب اللائحة، هناك 59 شخصا لا يزالون مفقودين" في ايتوغون، موضحا أنه "إذا أضفنا عددهم إلى هؤلاء الذين تم العثور عليهم، فمن الممكن أن تتجاوز الحصيلة مئة قتيل".





ووقع انزلاق التربة حين تسبب الاعصار بهطول أمطار عادلت نسبتها خلال عدة ساعات، ما يوازي حجم الامطار لمدة شهر. وجرفت مبنى كان يستخدمه عمال مناجم وعائلاتهم كملجأ للطوارىء.





وتتواصل أعمال البحث الاربعاء إذ يقوم رجال الإنقاذ بالبحث تحت الأنقاض مستخدمين المعاول وأيديهم.





والعاصفة، الأقوى منذ مطلع السنة في العالم، أوقعت أربعة قتلى في جنوب الصين حيث تم إجلاء ملايين الاشخاص.





والإعصار الذي رافقته رياح بلغت سرعتها أكثر من 240 كلم في الساعة، تسبب بفوضى في هونغ كونغ حيث اهتزت ناطحات السحاب على مدى ساعات بسبب سرعة الرياح واقتلعت أشجار وتضررت طرقات.





وتشهد الفيليبين سنويا حوالى عشرين إعصارا ما يساهم في إبقاء قسم كبير من الشعب في وضع فقر.





وكان هايان، أحد أقوى الاعاصير، ضرب وسط الارخبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موقعا أكثر من 7350 قتيلا او مفقودا وحرم أكثر من أربعة ملايين شخص من مساكنهم.

رام الله - دنيا الوطن