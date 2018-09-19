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العراق يحكم بالإعدام على نائب زعيم تنظيم الدولة

العراق يحكم بالإعدام على نائب زعيم تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة عراقية الأربعاء بالإعدام شنقا على أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة، مشيرة إليه في بيان على أنه كان "نائب" أبي بكر البغدادي، زعيم التنظيم الذي دحر عمليا من البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي (...) وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان".

وأوضح البيان أن العيثاوي إضافة إلى كونه "نائب البغدادي (...) شغل مناصب عديدة في تنظيم الدولة منها مسؤول لجنة الإفتاء، وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

وتابع أن "المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية، ومن ثم فر إلى تركيا بعدما تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار، وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان".

وكانت السلطات العراقية أعلنت في 15 شباط/فبراير أنها أعادت العيثاوي إلى العراق بعد اعتقاله في تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأميركية.

وقال مسؤول رفيع في خلية الصقور الاستخباراتية العراقية لوكالة فرانس برس حينها إن "الخلية تمكنت من اختراق تنظيم  الدولة وتحديدا قيادات الصف الأول".

وأضاف "تمكن أبطال الخلية من تحديد حركة الإرهابي إسماعيل علوان سلمان العيثاوي البالغ من العمر 55 عاما وأصله من الرمادي (غرب العراق)".

وبعد خسارته خلال العامين الماضيين مناطق سيطرته المأهولة في العراق وسوريا والتي أعلن منها "الخلافة" في العام 2014، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يتواجد سوى في جيوب محدودة في مناطق صحراوية، أو ضمن خلايا نائمة تشن هجمات بين الحين والآخر.

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