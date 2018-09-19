الهباش يعلن افتتاح محكمة شرعية جديدة في بلدة يعبد غرب جنين

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قرارا بافتتاح محكمة شرعية جديدة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.





وأوضح الهباش، خلال استقباله رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لديوان قاضي القضاة للتخفيف من معاناة المواطنين، وتسهيل عملية الوصول إلى العدالة والحفاظ على الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.





وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك وتوفير كامل الدعم والاحتياجات اللازمة من قبل البلدية والمؤسسات المعنية في البلدة لافتتاح المحكمة الشرعية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستقدم خداماتها لأكثر من 50 ألف نسمة، ضمن التجمعات السكانية الواقعة في منطقة غرب جنين .





من جانبه، أعرب أبو بكر، باسمه وباسم فعاليات ومؤسسات البلدة، عن الشكر للهباش ولديوان قاضي القضاة على هذا القرار، الذي يدل على أن الحفاظ على الأسرة الفلسطينية والتخفيف على المواطنين هو على رأس أولويات قاضي القضاة وهذه المؤسسة العريقة، التي تحمل رسالة سامية هي الحفاظ على الأسرة وحمايتها.

رام الله - دنيا الوطن