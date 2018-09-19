تعيين قائد جديد للقوات البرية في الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، سيرعى غدا تنصيب للواء سعيد شنقريحة قائدا جديدا للقوات البرية، بدل سلفه الذي تقاعد قبل يومين.





وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الفريق قايد صالح يترأس الخميس "باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (...) مراسم تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية خلفا للواء أحسن طافر، الذي أحيل إلى التقاعد" بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب.





وكانت وسائل إعلام أفادت الاثنين، أن بوتفليقة عين قائدا جديدا للقوات البرية، في إطار تغييرات عديدة طالت قيادة الجيش الجزائري خلال لأسابع الماضية.





وشغل اللواء شنقريحة منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.





وقام قايد صالح الأربعاء بتنصيب القائد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر الوناس الذي شغل المنصب منذ 2005.





وشملت التغييرات الأخرى ابتداء من 23 أغسطس الماضي، قادة النواحي العسكرية الأولى (وسط) والثانية (شمال غرب) والرابعة (جنوب شرق)، وصولا إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي عين الاثنين، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.





كما أقيل في الـ 2 يوليو الماضي قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وحل مكانه العميد غالي بلقصير. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع.





وكانت مجلة الجيش الشهرية، أوضحت أن الإقالات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا تندرج فقط في سياق "التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق".





وأثارت إقالة كبار جنرالات الجيش الذي اعتبر لفترة طويلة "صانع الرؤساء" في الجزائر، العديد من التساؤلات قبل أقل من ثمانية أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019، وسط تساؤلات عن إمكان ترشيح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة الذي يعاني مشاكل صحية.

رام الله - دنيا الوطن