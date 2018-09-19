شؤون فلسطينية

فيديو: رقص وخمر في مسجد المجدل الذي بناه صلاح الدين بفلسطين

فيديو: رقص وخمر في مسجد المجدل الذي بناه صلاح الدين بفلسطين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قام الإحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على قدسية مسجد مدينة المجدل الذي بناه صلاح الدين،  إلى خمارة ومتحف أثري، لتتحول ساحة المسجد التي كانت للصلاة لمكان للسُكر والرقص، وتستبدل المصاحب بلوحات فنية.

يقول المواطن أبو خالد من المنطقة: بيت من بيوت الله يحول مخمره ومتحف، أين أنتم يا أهل هذه البلاد، أين أنتم يا قيادات هذه البلد، أين أنتم يا مسلمين؟". 

يذكر أن مسجد المجدل يعود تاريخه إلى العصر الأيوبي، حيث شيده صلاح الدين الأيوبي، بعد تحرير القدس عام 1187م، وظلت مأذنته شامخة بعد نكبة 1948 تنتظر أهلها.

 


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