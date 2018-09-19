محافظ سلطة النقد يكرم المستشار المصري خالد سامي بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

التقى ممحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مكتبه بمدينة رام الله، بالمستشار المصري خالد سامي، والقنصل المصري الجديد لدى دولة فلسطين المستشار مصطفى شحات.





وأشاد المحافظ بجهود المستشار خالد سامي في خدمة القضية الفلسطينية خلال فترة عمله في فلسطين، وبدوره الفعّال في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على المشروع الوطني.





وقدم المحافظ للمستشار سامي درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده.

من جانبه عبر المستشار سامي عن اعتزازه وفخره بالفترة التي عمل فيها في فلسطين٬ مؤكداً على مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه فلسطين٬ متمنيا لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني إقامة دولتهم المستقلة والعيش بأمن وسلام وازدهار.





ورحب الشوا بالقنصل المصري الجديد المستشار مصطفى الشحات٬ متمنياً له التوفيق في مهمته في فلسطين٬ مشدداً على أهمية تحقيق مزيد من التعاون المشترك بين البلدين، سيما في الجوانب المصرفية والاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطن