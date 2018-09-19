الزعنون: نبذل جهد مع الأردن لطرح مبادرة للاتحاد الأوروبي لحل أزمة الأونروا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إن فلسطين تبذل جهدا مع الأردن ليتم طرح المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الى الاتحاد البرلماني الدولي لحشد دعم برلمانات العالم، لسد عجز ميزانية وكالة الأونروا .وشكر الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، الأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على هذه المبادرة مبديا دعم فلسطين الكامل لها من أجل حشد الدعم من برلمانات العالم لفلسطين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اوائل شهر اكتوبر في جنيف.وأشار الزعنون إلى الجهد المتواصل مع الأردن لكي تطرح الدول المؤيدة لإدراج هذا البند الطارئ الذي يتنافس إلى جانبه بعض الطروحات من عدد من دول العالم وذلك من أجل حسم الاصوات والدعم من الدول المؤيدة وتقليل عدد الدول التي تقف على الحياد.