ابو حسنة: الوكالة تواجه تهديدا وجوديا ومحاولة تصفية حقيقية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن الوكالة تواجه تهديدا وجوديا ومحاولة تصفية حقيقية في ظل الضغوطات الواقعة عليها من قبل الإدارة الأمريكية وتقليصيها ما نسبته 38% من برنامج التمويل، مؤكدا أنها لا تزال تقاوم كل هذه الضغوطات.وأشار أبو حسنة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، إلى أن الوكالة تبذل جهودا حثيثة وتجري حراكا واسعا على كل المستويات لسد هذا العجز، مضيفا بأنها اضطرت للاستدانة من حساب قطاعي التعليم والصحة لأجل سد عجز برنامج الطوارئ الذي وصل إلى الصفر.وأعرب أبو حسنة عن أمله بحل أزمة الأونروا في المؤتمر الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.