خريشة: فعالية بعنوان قانون القومية العنصري ستقام غدا على هامش دورة مجلس حقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف د.ابراهيم خريشة إن فعالية بعنوان قانون القومية العنصري وانعاكاساته على شعبنا وحقوقه ستقام غدا على هامش اعمال دورة مجلس حقوق الانسان التاسعة والثلاثين بحضور عدة شخصيات حقوقية ودوبلوماسية .واشار خريشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، الى نية المجلس عقد جلسة تتعلق بالبند السابع المعنون بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة يوم الاثنين المقبل لمناقشة جرائم الاحتلال والخروج بقرارات وتوصيات لمحاولة وضع حد لها .واضاف خريشة ان رئيس مجلس حقوق الانسان وعد بان يتم تعيين رئيس لجنة تقصي الحقائق خلال اسبوع ليصار الى بدء عمل اللجنة والتحقيق بجرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا مشيرا الى انه التقى بعضوين من اللجنة وبحثا اليات الوصول الى قطاع غزة والاردن للقاء ذوي الضحايا...واكد خريشة ان هذه اللجنة ستكون لها صلاحية بتسمية من اعطوا اوامر بقتل الفلسطينيين على ان يقدم تقرير اللجنة في اذار المقبل لاعتماده من قبل المجلس ويتم تحويله بعد ذلك الى الجهات القانونية المختلفة والجمعية العامة للامم المتحدة.