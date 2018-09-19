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حبس مرشح سابق للرئاسة المصرية مع وقف التنفيذ بسبب فعل فاضح

حبس مرشح سابق للرئاسة المصرية مع وقف التنفيذ بسبب فعل فاضح
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة مستأنف جنح الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، بحبس المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وأيدت المحكمة حكم حبس علي لاتهامه بارتكاب فعل فاضح أثناء نظر إحدى الدعاوي القضائية في مجلس الدولة.

وقضت محكمة الدرجة الأولى بحبس علي 3 أشهر عن ذات التهمة وألزمته بدفع كفالة مالية ولكنه استأنف الحكم وفقة صحيفة (الأهرام المصرية ).

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

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