التشريعي يبحث مع البرلمان الأوروبي سبل تفعيل الدور الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنناقش أعضاء المجلس التشريعي مع وفد من البرلمان الأوروبي عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، وجرى الاجتماع في مقر المجلس. وحضر النقاش كل من الدكتورة حنان عشراوي، قيس عبد الكريم ، محمد حجازي، والأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشه. وترأس الوفد الأوروبي رئيس لجنة العلاقة مع فلسطين نيكولاس سليكوتيس.وحضر الاجتماع غسان جرار زوج الاسيرة النائب خالدة جرار الذي تطرق الى قضية الاعتقال الاداري والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في المعتقلات الاسرائيلية من جراء هذه السياسة التي يستخدمها الاحتلال لفرض الهيمنة والسيطرة على الشعب والأرض. وأشار جرار الى أن الاعتقال الاداري يجدد للنائب خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي منذ خمسة عشر شهرا . وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بتكثيف الجهود البرلمانية للضغط على اسرائيل لاطلاق سراح جرار وباقي المعتقلين ووقف هذه السياسة.من جانب آخر أوضحت عشراوي للوفد أن الاحتلال الاسرائيلي ماض في ممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني تحت غطاء أمريكي بعيدا كل البعد عن القيم والقوانين الدولية والانسانية التي تنادي بها أوروبا وأشارت الى الاستيطان ، هدم البيوت ، قانون القومية،قتل المدنيين بدم بارد، الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والانساني وقرارات الشرعية الدولية،هدم المباني والمنشآت، تهجير السكان، ومصادرة الموارد الطبيعية والحصار المفروض على قطاع غزة. وأضافت بانه على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الرامية الى وضع اسرائيل أمام المسائلة عن جرائمها وبحث الخطوات الواجب اتخاذها لثنيها عن جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.وعلى صعيد متصل، عبر رئيس الوفد الاوروبي عن دعم البرلمان الاوروبي للقضية الفلسطينية مشيرا الى المواقف التي اتخذها البرلمان لدعم القضية الفلسطينية متسائلا عن سبل الدفع باتجاه تحقيق السلم والأمن في فلسطين، فقالت عشراوي: " لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذها لصالح فلسطين، وأولها ايقاف توريد المنتجات اللازمة لبناء المستوطنات وعدم ابرام الصفقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي والمتعلقة بالمشاريع اللا قانونية، وتأييد فلسطين في رفع العديد من القضايا لمحكمة الجنايات الدولية".ومن جانب آخر، دعا النواب الوفد للضغط على الدول الأوروبية المختلفة للاعتراف بفلسطين، وتكثيف الجهود الرامية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل حتى يتم انهاء الاحتلال، وأضاف عبد الكريم" نعول عليكم كثيرا ، نريد أن نسمع صوتكم وأنتم تقفون الى جانب شعبنا، وأنتم تتحدثون عن حقوق الانسان ، المساواة ، المسائلة، الحماية ، انهاء الاحتلال، التنديد بالانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال، وقف المستوطنات، الضغط على المجتمع الدولي ووقف الممارسات اليومية القمعية اللا قانونية للاحتلال بحق شعبنا الاعزل".